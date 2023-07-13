Bayrampaşa'da derin dondurucuda bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi - 1

BAYRAMPAŞA'da 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi parçanmış halde bir evde derin dondurucuda bulundu. Polis olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği bir kişiyi gözaltına alırken, şüphelinin Kasadar'ın ailesinin eski bir çalışanı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan H. Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel