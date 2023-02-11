BAYRAMPAŞA'DA DEPREMZEDELERE GÖNDERİLECEK YARDIMLARI ÇALDILAR

BAYRAMPAŞA'da depremzedeler için toplanan yardımlar çalındı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası ülke genelinde depremzedeler için yardım toplanmaya devam ediyor. Bayrampaşa'da son günlerde esnafın topladığı yardımlar iddiaya göre iki kişi tarafından çalındı. Şüphelilerin birçok farklı noktada toplanan yardımları, bazı yerlerde otogara bırakıyoruz diyerek aldığı, bazı yerlerde ise kimsenin olmadığını gördüklerinde çaldığı öğrenildi. Bayrampaşa Maltepe'de bir iş hanında toplanan triko ürünlerin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

3-4 YERDE AYNI ŞEKİLDE HIRSIZLIK YAPILDIĞI GÖZÜKÜYOR

Esnaf Ahmet Öztürk, Toplamış olduğumuz yardımları biz burada yokken içerideki personele otogara götüreceklerini söyleyip alıyorlar. Baktığımızda sadece bizden değil Bayrampaşa'da 3-4 yerden aynı şekilde hırsızlık yapılmış. Emniyette bu olayı söyledik. Bu olayın üzerinde duracaklarını beyan ettiler. Herkesin verdiği yardımlara hırsızlık kelimenin bittiği nokta. Ben burada yokken geliyorlar. 'Hangi bölgeye verelim' demişler. Araca atıp gidiyorlar dedi.

ÜSTÜNE YAZILI OLDUĞU HALDE BUNU NASIL YAPAR AKLIM ALMIYOR

Esnaf Aziz Kaya ise, Dün benim deprem yardımı için ayırdığım trikoları çaldılar. Ben diğer arkadaşlara uyarı amaçlı söylediğim zaman, benzer olayların onlarda da yaşandığı özellikle depremi fırsat bilip, özellikle deprem yardım çuvalları çaldıklarını fark ettik. Biz 3 olayda aynı kişiler olduğunu tespit ettik. Özellikle deprem yardımı çuvalı olduğunu bildiği halde, üstünde yazılı olduğu halde bunu nasıl yapar aklım almıyor. diye konuştu. Şikayetler üzerine polis ekipleri depremzede yardımlarını çalan kişileri yakalamak için çalışmalara başladı.