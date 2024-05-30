Üye Girişi
Haberler

Bayrampaşa'da Çevik Kuvvet Polisi Ölü Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayrampaşa'da tek başına yaşayan çevik kuvvet polisi B.K, evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından belirlenecek.

Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, BAYRAMPAŞA'da çevik kuvvet polisi B.K, tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. B.K.'nın ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından belirlenecek.

Olay, Bayrampaşa'da Orta Mahallesi, Göksu Sokak'ta bulunan iki katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis memuru B.K'dan haber haber alamayan mesai arkadaşları evine gitti. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girildiğinde B.K.'nın hareketsiz yattığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri B.K.'nın öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri evde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis memuru B.K'nın asıl ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından belirlenecek. Öte yandan, B.K'nın dün öğle saatlerinde saçına dökülmelere karşı yapılan PRP işlemi uyguladığı, ardından akşam saatlerinde halı saha maçına gittiği ve vücudunda herhangi bir yara izi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adli Tıp Kurumu Bayrampaşa İnceleme 3.Sayfa Güncel Haberler

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

 Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title