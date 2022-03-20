Bayrampaşa'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Bayrampaşa'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Bayrampaşa'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Bayrampaşa'da çatı katındaki dairede çıkan yangın hasara yol açtı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - İstanbul Bayrampaşa'da çatı katındaki dairede çıkan yangın hasara yol açtı.

Muratpaşa Mahallesi Hamidiye Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Bayrampaşa, Muratpaşa, Hamidiye, Yangın, Güncel, Haberler

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