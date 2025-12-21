Haberler

Bayrampaşa'da cam silerken 3. kattan düşen kadın ağır yaralandı

Güncelleme:
Bayrampaşa'da 3. kattaki pencereden cam silerken dengesini kaybederek düşen 33 yaşındaki kadın Semiha U, ağır yaralandı.

Yenidoğan Mahallesi Nur Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katında yaşayan Semiha U, (33) pencere camlarını sildiği sırada dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Semiha U, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
