Bayrampaşa'da Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Kızını Öldüren Şüpheli Teslim Oldu

Bayrampaşa'da boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürdüğü iddia edilen şüpheli, polis merkezine teslim oldu.

İddiaya göre, Vatan Mahallesi'nde şüpheli S.Ş, (69) boşanma aşamasında olduğu eşi Nazime Şahin (62) ile kızı Fatmanur Şahin'i (29) silahla öldürdü.

Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan S.Ş, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.