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Bayrampaşa'da Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Kızını Öldüren Şüpheli Teslim Oldu

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Bayrampaşa'da boşanma aşamasındaki bir şüpheli, eşini ve kızını silahla öldürdü. Olayın ardından şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu.

Bayrampaşa'da boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürdüğü iddia edilen şüpheli, polis merkezine teslim oldu.

İddiaya göre, Vatan Mahallesi'nde şüpheli S.Ş, (69) boşanma aşamasında olduğu eşi Nazime Şahin (62) ile kızı Fatmanur Şahin'i (29) silahla öldürdü.

Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan S.Ş, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Bayrampaşa 3.Sayfa Güncel Haberler

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