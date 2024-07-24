Bayrampaşa'da balkonu çöken üç katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Altıntepsi Mahallesi Şair Baki Sokak'ta bulunan üç katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından bina tedbir amaçlı tahliye edildi.