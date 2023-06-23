Bayrampaşa'da Ayakkabı Hırsızlığı

Olay, Yıldırım Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Bir şüpheli, apartmanın girişindeki şifreli kapı kilidini bloke ederek içeri girdi. Daha sonra 4'üncü kata çıkarak Özkan Baluta ait dairenin kapısının önünde bulunan değerli ayakkabıları poşete doldurdu. Şüpheli, çaldığı ayakkabılar ile binadan ayrıldı. Daire sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"30 BİN LİRA DEĞERİNDE AYAKKABILARI GÖTÜRDÜ"Dairenin sahibi Özkan Baluta, "Cumartesi akşamı misafirlerimiz ile birlikte oturuyorduk. Akşam misafirimizi uğurlamak isterken bir baktık kapının önünde hiçbir ayakkabı yok. Yaklaşık 5-6 ay önce başımıza yine böyle bir olay gelmişti, biz de kamera taktırmıştık girişe. Kameraları izlediğimizde bir kişinin, yaklaşık 17 saniyede elektronik kilidi kırdığını gördük. Binanın içinde 12-13 dakika geziniyor, daha sonra buraya gelip dolabı açıyor. Piyasa değeri yüksek 13 çift ayakkabıyı götürüyor. Oğlum basketbolcu olduğu için piyasa değeri maalesef ki çok yüksek. Aynı zamanda ziyarete gelen akrabalarımızın da ayakkabılarını götürüyor. Biz, akrabalarımızı maalesef terliklerle uğurlamak zorunda kaldık. Yetkililerden bu kişinin yakalanmasını istiyoruz. Piyasa değeri 30 bin lirayı geçiyordu" dedi.