Bayrampaşa'da Sağanak Yağış Sonrası Cadde Suyla Dolu
Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen sağanak yağış sonrası cadde su ile doldu. Park halindeki araçlar su içinde kaldı. Durum havadan görüntülendi ve olayın boyutları ortaya kondu. Yerel halk, durumdan dolayı endişeli. Yaşanan bu durum, altyapı sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel