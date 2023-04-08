Bayrampaşa'da araç lastiği hırsızlığı şüphelisine gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa'da bir lastik bayisinden 10 adet otomobil lastiği çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin aynı araçla farklı ilçelerde benzer hırsızlıklar yaptığı belirlendi. E.B. isimli şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BAYRAMPAŞA'da bir çok iş yerinden benzer yöntemle araç lastiği hırsızlığı yapan şüphelilerden biri yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ağustos 2022'de Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan bir lastik bayisinden 10 adet otomobil lastiği çalındığı ihbarı üzerine çalışmaya başladı. Yüzleri maskeli şüphelilerin kapalı kasa bir minibüs ile iş yerinin önüne geldikleri ve kepenkleri zorlayarak içeri girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İncelenen görüntüler ve yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin aynı araçla farklı ilçelerde benzer hırsızlıklar yaptığı belirlendi. Adresi tespit edilen E.B. geçen Salı günü Bayrampaşa'da yakalanarak gözaltına alındı. E.B., 'İş yerinden ve Kurumdan Hırsızlık' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık yapan diğer iki kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.