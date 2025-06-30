Bayrampaşa'da Araç Dolandırıcılığı: İki Şüpheli Tutuklandı

Bayrampaşa'da, araç almak isteyen bir kişinin dolandırılmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaşayan İ.A'nın (62) tanıdığı aracılığıyla araç almak için bağlantı kurduğu 2 kişinin kendisini dolandırdığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Çalışmada, İ.A'nın bir kafede buluştuğu şüphelilere araç için 17 bin dolar ile 16 bin 500 lirayı verdiği, daha sonra bu kişilere ulaşamadığı belirlendi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, düzenlenen operasyonda M.K. (55) ile M.F.G'yi (29) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mağdurun bir kafede buluştuğu şüphelilere parayı teslim etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.