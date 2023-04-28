BAYRAMPAŞA'DA APARTMANDA AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA

BAYRAMPAŞA'da bir apartmana giren ve yüzünde cerrahi maske olan şüpheli, beğendiği ayakkabıları çalarak kaçtı.

BAYRAMPAŞA'da bir apartmana giren ve yüzünde cerrahi maske olan şüpheli, beğendiği ayakkabıları çalarak kaçtı. Hırsızlık anları apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Yalçın Sokak'ta bulunan bir apartmana sabah saat 06.50 sıralarında yüzünde cerrahi maske olan bir adam elindeki siyah poşetle girdi. Şüpheli, bütün dairelerin önündeki ayakkabıları tek tek kontrol ederek beğendiklerini elindeki çuvala doldurdu. Apartman kapısını rahatça açan şüpheli, daha sonra çaldığı ayakkabı dolu poşetle birlikte apartmandan ayrıldı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.