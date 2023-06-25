Bayrampaşa'da Alacak Verecek Meselesi Cinayeti

Bayrampaşa'da M.K. ile B.Y. arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada B.Y. iş yerindeki av tüfeğiyle M.K.'ya ateş etti. M.K. olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli 2 gün sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, geçtiğimiz cuma akşam saatlerinde Muratpaşa Mahallesi'ndeki tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. aralarında alacak verecek meselesi olduğu B.Y'nin tekstil atölyesine gitti. İkili arasında kısa sürede tartışma çıktı. Tartışma sırasında B.Y. iş yerinde bulunan av tüfeğiyle M.K.'ya ateş etti. M.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli daha sonra M.K'nın cesedini battaniyeyle örtüp iş yerini kapatarak kaçtı. B.Y. bugün sabah saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. Ekipler B.Y'nin ifadesinin ardından iş yerine gittiğinde M.K.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen M.K'nın yakınları sinir krizi geçirdi. M.K'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"YAKINLARI 2-3 GÜNDÜR ARIYORDU"