Bayrampaşa'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayrampaşa'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
 - Güncelleme:

Bayrampaşa'da 5 katlı binanın çatısında çıkan ve bitişikteki binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayrampaşa'da 5 katlı binanın çatısında çıkan ve bitişikteki binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Toros Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Boş olduğu öğrenilen binalarda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title