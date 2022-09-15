Bayrampaşa'da 2 binada çıkan yangın söndürüldü
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Bayrampaşa'da bir binanın çatısında çıkan ve yan binaya sıçrayan yangın nedeniyle hasar oluştu.
Bayrampaşa'da bir binanın çatısında çıkan ve yan binaya sıçrayan yangın nedeniyle hasar oluştu.
Muratpaşa Mahallesi Kosova Caddesi Eşref Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye ederek, yangına müdahale etti.
İtfaiyenin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle iki binada hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel