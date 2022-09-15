Bayrampaşa'da 2 binada çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Bayrampaşa'da bir binanın çatısında çıkan ve yan binaya sıçrayan yangın nedeniyle hasar oluştu. Bayrampaşa'da bir binanın çatısında çıkan ve yan binaya sıçrayan yangın nedeniyle hasar oluştu. Muratpaşa Mahallesi Kosova Caddesi Eşref Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye ederek, yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle iki binada hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bayrampaşa'da 2 binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.