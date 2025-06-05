Bayrampaşa'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Bayram Yoğunluğu

Bayrampaşa'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Bayram Yoğunluğu
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Kurban Bayramı'nda tatil için memleketine veya tatil beldelerine gitmek isteyenlerin yoğun ilgisi nedeniyle Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda gece boyunca hareketlilik sürdü.

BAYRAMPAŞA, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki bayram hareketliliği gece boyunca sürdü.

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda gece boyunca hareketlilik yaşandı. Kurban Bayramı'nda tatilini memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, otogarda yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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