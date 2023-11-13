Bayrampaşa Belediyesi Paşa Kart Projesi ile Geri Dönüşümü Teşvik Ediyor

Sıfır Atık projesini başarıyla sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, temiz bir çevre için şimdi de Paşa Kart projesini hayata geçirdi. "Ayrıştırıyoruz, dönüştürüyoruz, kazandırıyoruz" sloganı ile hayata geçirilen Paşa Kart ile geri dönüşüme uygun atıklar toplandıkça karta para puan yükleniyor ve bu puanlar ile alışveriş yapılabiliyor.

Bayrampaşa Belediyesi, yeni projesi Paşa Kart ile hem çevreyi koruyor hem kazandırıyor. Paşa Kart uygulaması ile vatandaşlar evlerinde ve iş yerlerinde geri dönüşüme uygun atıkları biriktiriyor, belediyenin mobil atık toplama aracına teslim ederek para puan kazanıyor. Paşa Kart'a yüklenen bu puanlar ile de Bayrampaşa sınırları içindeki Metropol Kartın anlaşmalı olduğu işletmelerde alışveriş yapılabiliyor.

Paşa Kart sahibi olmak isteyenler kartlarını Bayrampaşa Belediyesi'nin mobil atık toplama aracındaki görevli personelden veya İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne şahsen başvuru yaparak temin edebiliyor. - İSTANBUL