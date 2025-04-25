Bayramov, Ermenistan'daki yürüyüş sırasında Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının yakılmasına tepki gösterdiBayramov: "2020 yılının Kasım ayından...

- Bayramov, Ermenistan'daki yürüyüş sırasında Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının yakılmasına tepki gösterdi

Bayramov: "2020 yılının Kasım ayından itibaren 400'e yakın insan mayın patlamaları sonucu hayatını kaybetmiştir"

BAKÜ - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Ermenistan'daki yürüyüş sırasında Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının yakılmasına tepki gösterdi. Bayramov, "2020 yılının Kasım ayından itibaren 400'e yakın insan mayın patlamaları sonucu hayatını kaybetmiş, bunlardan 70'i yaşamını yitirmiş, diğerleri ise ciddi şekilde yaralanmıştır" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sürdürdüğü temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Bayramov ve Kallas gerçekleştirdiği ikili ve heyetler arası görüşmede Azerbaycan ve Avrupa ülkeleri arasında ilişkiler, küresel ve bölgesel konular ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. İkili görüşme sonrasında, ortak basın toplantısı düzenledi. Ermenistan Anayasası'ndaki hükümler ve ülkedeki intikam almak isteyen güçlerin bölgede için ciddi bir huzursuzluk kaynağı olduğunu belirten Bayramov, "Ermenistan'ın hızla silahlanması da bu endişeleri artırmaktadır. İntikamcı eğilimlerden söz ederken, son 2 gün içinde yaşanan olaylara da dikkat çekmek isterim. Bunlardan biri, iki gün önce Ermenistan'ın başkentinde düzenlenen bir kitlesel yürüyüş sırasında Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik nefret dolu söylemler, suçlamalar ve tamamen kabul edilemez eylemlerdi. Bu eylemler arasında Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının yakılmasını özellikle vurgulamak isterim. Maalesef benzer bir olay, daha küçük çapta da olsa, ertesi gün Fransa'nın başkentinde gerçekleşti. Bizim beklentimiz, bu ülkelerdeki yetkili makamların gerekli adımları atmasıdır. Çünkü her iki ülkenin yasalarına göre başka devletlerin sembollerine hakaret etmek bir suçtur" dedi.

"Mayın sorunu, ülkemizin çok geniş ölçekte karşı karşıya kaldığı bir sorundur"

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerdeki yeniden yapılandırma ve eski zorunlu göçmenlerin bu bölgelere geri dönüşü sürecinin hızla ilerlediğini belirten Bayramov, "Büyük çaplı çalışmalar arasında yeni inşa edilen şehirler, köyler, yerleşim yerleri, iki uluslararası havalimanı yer alıyor ve yakın zamanda üçüncü uluslararası havalimanının açılması bekleniyor. Ayrıca, bu sürecin ayrılmaz bir parçası olan, en büyük zorluğu ve tehdidi oluşturan mayın sorunu, ülkemizin çok geniş ölçekte karşı karşıya kaldığı bir sorundur" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın mayın sorununun üstesinden gelmek için ciddi insan gücü, teknik ve mali kaynak harcadığını kaydeden Bayramov, "Problemin boyutu o kadar büyük ki, 5 yıl geçmesine rağmen uzun yıllar bu sorunla karşı karşıya kalmamız bekleniyor. Bu sorunun en büyük sonucu ise, tabii ki insanların hayatı ve sağlığıdır. 2020 yılının Kasım ayından itibaren 400'e yakın insan mayın patlamaları sonucu hayatını kaybetmiş, bunlardan 70'i yaşamını yitirmiş, diğerleri ise ciddi şekilde yaralanmıştır. Avrupa Birliği ile Azerbaycan arasında bu yönde net bir işbirliği var, mayın temizleme alanında işbirliğinin genişletilmesine büyük ihtiyaç olduğuna inanıyoruz ve tabii ki Avrupa Birliği ile bu alanda daha büyük projeler hayata geçirilmesinin ülkemizin çıkarına olduğunu düşünüyorum ve önümüzdeki dönemlerde buna özel önem verileceğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"AB, Azerbaycan'ın en büyük ticaret ortağı ve aynı zamanda en büyük yatırımcısıdır"

Azerbaycan'ın Avrupa Birliği için değerli bir enerji ortağı olduğunu ve birlikte ilişkileri güçlendirme konusunda önemli ilerlemeler kaydettiklerini ifade eden Kallas ise, "Avrupa Birliği'nin enerji tedariklerini çeşitlendirmesinde yardımcı oldu ve dünyadaki eşi benzeri görülmemiş zorluklarla karşılaşılan bir dönemde kendi enerji güvenliğimizi güçlendirmemize katkı sağladı. Ayrıca, Azerbaycan'ın Ukrayna'ya yaptığı insani yardımlar ve geçen yıl COP29 İklim Zirvesine ev sahipliği konusundaki liderliğiniz için minnettarız. Bu tür çok taraflı çabalar, ülkeler birlikte çalıştığında küresel sahnelerde gerçek bir etki oluşturabileceğimizi gösteriyor" dedi.

Azerbaycan ile AB ilişkilerinin karşılıklı olduğunu belirten Kallas, "Uzun bir ortaklık geleneğimiz var. AB, Azerbaycan'ın en büyük ticaret ortağı ve aynı zamanda en büyük yatırımcısıdır. AB ayrıca Azerbaycan'daki mayın temizleme çabalarının büyük bir destekçisi olmuş, çatışma mirasını temizlemeye ve ayrıca hayat kurtarmaya yardımcı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Bayramov ile görüşmesinde, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi konusunda da iyi bir görüş alışverişinde bulunduklarını da aktaran Kallas, "Avrupa Birliği, her iki tarafın da sürdürülebilir ve kalıcı barışa ulaşma çabalarını desteklemektedir. Ermenistan ve Azerbaycan şimdi bunu başarma fırsatına sahip. Barış anlaşmasının metni üzerinde varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum ve aynı zamanda bir sonraki adımları da sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.