Bayramov, 2. Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Azerbaycan'a siyasi desteğini anlattı Açıklaması

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 2. Karabağ Savaşı sırasında Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteğin diğer ülkelerden tamamen farklı olduğunu belirterek, " Türkiye'nin desteği net ve kararlıydı ve bizim için en değerliydi." dedi.

Bayramov, İctimai Televizyona verdiği mülakatta, Türkiye'nin 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a verdiği siyasi desteğe değindi.

Türkiye'nin rolünün diğer ülkelere göre tamamen farklı olduğunu vurgulayan Bayramov, " Türkiye'nin desteği net ve kararlıydı ve bizim için en değerliydi." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savaş sürecinde sürekli Azerbaycan'ın yanında olduğunu hatırlatan Bayramov, "Erdoğan'ın mütemadi şekilde Azerbaycan'ın haklı tutumunu desteklemesinin, beyanlarının, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile sürekli irtibat halinde olmasının yeri doldurulamaz." diye konuştu.

Bayramov, dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun savaş sürecinde 5 kez Azerbaycan'a geldiğini anımsatarak, ziyaretlerin bazen sadece birkaç saat sürdüğünü ancak bunun destek iradesinin göstergesi olduğunu söyledi.

Savaş döneminde Türkiye Dışişleri Bakanlığından tüm Türk büyükelçiliklerine "Bakü'den gelen talimatları Ankara'dan geliyormuş gibi kabul edin ve uygulayın." mesajının gönderildiğini anlatan Bayramov, "Biz tabii ki devlet etiği gereği bunu yapmadık. Bir sözümüz olduğunda doğrudan Dışişleri Bakanlığına söylüyorduk. Bu tür bir talimat dünya diplomasisinde rastlanır bir uygulama değil. Bu, sözde değil amelde gerçek kardeşliğin tezahürüydü." dedi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
