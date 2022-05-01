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Kocasinan Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Kocasinan Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Kocasinan Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerini sevindirdi.

Kocasinan Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerini sevindirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hayırsever vatandaşlardan gelen giysi ve ev eşyası gibi bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı Kocasinan Gönüllüsü Projesi'nin uygulandığı Zümrüt Mahallesi'ndeki sosyal market ile Yeşil Mahalle'deki ikinci el eşya toplama ve dağıtım merkezine uğrayan ihtiyaç sahipleri, beğendikleri kıyafetleri ücretsiz aldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özellikle ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim başta olmak üzere, pek çok konuda yardımda bulunduklarını belirtti.

Sosyal belediyecilik adına her yaş grubuna ulaşabilmek, onların dertleriyle dertlenmek ve eksiklerini giderebilmek için yoğun gayret sarf ettiklerini kaydeden Çolakbayrakdar, bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek ve onların yanında olmak için gayretlerini artırarak devam ettirdiklerini aktardı.

Bayramlık kıyafetlerini giyen çocuklar da Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

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