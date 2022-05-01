Bayramlaşmak için geldi, karısını öldürüp, oğlunu yaraladı

BOLU (DHA) - DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, Durdu Alkan (55) bayramlaşmak için görüşmeye geldiği evde boşanma aşamasında olduğu karısını ve oğlunu av tüfeğiyle vurdu. Ayşe Alkan (50) yaşamını yitirirken, Müslüman Alkan ise (25) yaralandı.

Olay öğleden sonra, Yığılca ilçesi Hacıyeri Köyü'nde meydana geldi. Bolu'da yaşayan Durdu Alkan bayramlaşmak için boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Alkan ve oğlu Müslüm Alkan'ın kaldığı eve geldi. Çift arasında boşanma meselesi nedeniyle başlayan tartışmaya oğlu Müslüm Alkan da dahil oldu. Bunun üzerine Durdu Alkan aracında bulunan av tüfeğini alarak tekrar eve girdi. Babasının annesini vuracağını gören Müslüm Alkan müdahale etmek istedi. Durdu Alkan oğlunu sol bacağından yaraladı. Ardından Ayşe Alkan'ı başından ve göğsüne ateş ederek vurdu.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan Durdu Alkan'ı av tüfeği ile birlikte ormanlık alanda yakaladı. Durdu Alkan gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ayşe Alkan'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.