Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bayramlaşmadan dönen ailenin bulunduğu patpat devrildi: 7 yaralı

Bayramlaşmadan dönen ailenin bulunduğu patpat devrildi: 7 yaralı

Güncel Haberler

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, bayram ziyaretinden dönen ailenin bulunduğu patpat diye bilinen tarım aracının devrildiği kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, bayram ziyaretinden dönen ailenin bulunduğu patpat diye bilinen tarım aracının devrildiği kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sırtpınar köyünde meydana geldi. Köy içi istikametine gitmekte olan Mücahit Köksal yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, patpatın römorkunda bulunan aynı aileden 6 kişi ile sürücü Mücahit Köksal yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mertcan Keleş - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title