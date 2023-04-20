'Bayramlarımız birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği zamanlardır'

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bayramlarımız paylaşmanın ve yardımlaşmanın yaşandığı müstesna günlerdir. Birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği, mutlulukların paylaşıldığı zamanlardır. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, mutluluk, barış ve bereketi beraberinde getirmesini diliyorum" dedi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yüksel, bayramların; birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği, mutlulukların paylaşıldığı müstesna günler olduğunu belirterek mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayramlarımız paylaşmanın ve yardımlaşmanın yaşandığı müstesna günlerdir. Birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği, mutlulukların paylaşıldığı zamanlardır. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremler ve sel felaketlerinin ardından birlik ve beraberlik duygusu ile birbirimize daha da kenetlendik.

"Deprem bölgesinde yaşanan yıkıcı etkinin ardından Kartallı komşularımızla birlikte başlattığımız yardımlarla yaraları bir nebze olsun sarmaya çalıştık. Belediye olarak, vatandaşlarımıza ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmaları olmak üzere, teknik destek, gıda ve malzeme yardımı, sıcak yemek ikramında bulunduk. Geleceğimizi emanet edeceğimiz öğrencilerimize kırtasiye-kitap yardımında bulunarak bu zor günleri atlatmaları için onlara moral verecek etkinlikler düzenledik. Bu zor günlerin üstesinden yine birlik ve beraberlik içinde çıkacağımıza inanarak desteğimizi sürdürdük. Ramazan Ayı dolayısıyla Hatay'da kurduğumuz iftar sofralarında bir arada olmanın önemini bir kez daha anladık.

"Ülke olarak birlik ve beraberlik içinde kenetlediğimizde yaraların bir nebze olsun sarıldığını görerek, bir daha bu tarz acıların yaşanmamasını temenni ediyorum. Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, mutluluk, barış ve bereketi beraberinde getirmesini diliyorum"