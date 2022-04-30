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"Bayramınız kemerli olsun" denetimi yapıldı

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Kara yolunda denetim yapan trafik ekipleri Vali Türker Öksüz'ün denetime katılması Öksüz'ün emniyet kemeri takmayan sürücüleri uyarması Öksüz'ün açıklaması Doğu Anadolu'daki 6 ilde valiler "Bayramınız kemerli olsun" trafik denetiminde KARS - Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz,...

KARS (AA) - Kara yolunda denetim yapan trafik ekipleri

Vali Türker Öksüz'ün denetime katılması

Öksüz'ün emniyet kemeri takmayan sürücüleri uyarması

Öksüz'ün açıklaması Doğu Anadolu'daki 6 ilde valiler "Bayramınız kemerli olsun" trafik denetiminde

KARS - Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, emniyet kemeri uygulamasına katıldı.

Vali Öksüz ve beraberindeki İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ile Kars-Erzurum kara yolu sanayi kavşağında sürücüleri emniyet kemeri takması konusunda uyardı.

Vatandaşların emniyet kemeri takarak hayata bağlanmalarını isteyen Öksüz, "Kemer uygulaması hayat kurtarmada çok önemli uygulama, her yıl trafik kazalarında dünyada milyonlarca insan ölüyor. Araştırmalar gösteriyor ki emniyet kemeri kullanımı hem ölümü hem de ağır yaralamalı kazalarda yüzde 50 oranında koruma sağlıyor." diye konuştu.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Doğu Anadolu, Türker Öksüz, Kars, Güncel, Haberler

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