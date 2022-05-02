İSTANBUL-BAYRAMIN TADINI ÇIKARMAK İSTEYEN AİLELER ÇOCUKLARIYLA EĞLENCE MERKEZİNE AKIN ETTİ

Ramazan Bayramı, Vialand Temapark'ta birbirinden renkli etkinliklerle karşılandı. Bayramı kutlamak için eğlence merkezine gelen aileler ve her yaştan çocuk düzenlenen özel kortej, çeşitli etkinlikler ve 30 farklı oyuncakla doyasıya eğlendi.

Ramazan Bayramı Vialand'de özel kortej, Fun Team Yarışması ve kostüm karakterler gibi etkinliklerle karşılandı. Eğlenceli aktiviteler, gösteriler ve farklı üniteler alanda, neşeli anlara sahne oldu. Bayrama özel bayramın birinci günü kapılarını 12.00-20.00 saatlerinde açtıklarını belirten Vialand Tema Park Yönetim Direktörü Tankut Tonger, ikinci ve üçüncü gününde ise 11.00-20.00 saatlerinde misafirlerini beklediklerini söyledi.

'BAYRAMDA YENİ ÜNİTEMİZ YABAN ARISIYLA TANIŞTILAR'

Daha ilk günden Ramazan Bayramı'nı coşkuyla karşıladıklarını ifade eden Direktör Tankut Tonger şöyle konuştu:

'Her özel gün, bayram ve tatilde olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da fark yaratan gösteriler ve aktivitelerle misafirlerimizin unutulmaz bir gün yaşamasını amaçlıyoruz. Çocukların aileleriyle eğlendiğini, iyi vakit geçirdiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. 'Nefeskesen', 'Viking' ve 'Adalet Kulesi' gibi birçok sevilen ünitemiz de Vialand'de misafirlerimizi karşılıyor. Bayramda yeni ünitemiz Yaban Arısı misafirlerimizle buluştu. Ayrıca çocuklar tüm sezon boyunca yalnızca burada gösterimde olacak Kral Şakir Galaktik Macera 5D kısa filmi ile de eğlencenin tadını çıkarıyor. Önümüzdeki günlerde de Savana ve 360 Plus ile yeniliklerimize ve sürprizlerimize devam edeceğiz.?

'HEM KORKU DOLU HEM DE EĞLENCELİ'

Eğlence merkezine annesi ve ablasıyla gelen 9 yaşındaki Hamza Kalyoncu ise 'Annem bizi bayramda eğlenmemiz için buraya getirdi. Bütün çocukların ve büyüklerin bayramını kutlarım. Burada bir sürü korku dolu, heyecanlı oyuncaklar var. Özellikle buna örnek olarak nefeskeseni verebilirim. Bir de yeni açılan oyuncak olan Yaban Arısı'nı da şimdi denedim. Hem çok korku dolu hem de çok eğlenceliydi' dedi.

'OYUNCAK TAMAMEN DÖNDÜRÜYOR'

Yaban Arısı'na binen 11 yaşındaki Ceylin Kalyoncu da 'Çok eğlenceliydi. Ben bu oyuncakta korkmadım. Başka oyuncaklara da bineceğiz. Ayrıca herkesin bayramını da kutluyorum' şeklinde konuştu.

Arkadaşlarıyla bayramda eğlenmek isteyen 16 yaşındaki Kerem Körkeli ise 'Yaklaşık iki aydır buraya gelmek için plan yapıyorduk. Sonunda gelebildik. Nefeskesen, Adalet Kulesi çok eğlenceliydi. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Viking'e de bindim. Ayrıca yeni oyuncak gelmiş ona da bindim. Bindiğinde seni tamamen döndürüyor. Çok muhteşem bir şeydi' dedi.

Vialand mayıs ayı boyunca ise hafta içi 10.30 ' 19.00, hafta sonu 11.00 ' 19.30 saatleri arasında açık havada eğlence imkanı sunmaya devam edececek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel