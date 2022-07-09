Bayramın ilk günü Kapıkule'ye ulaşan gurbetçiler baba ocağına yol alıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayramın ilk günü Kapıkule'ye ulaşan gurbetçiler baba ocağına yol alıyor

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
Bayramın ilk günü Kapıkule'ye ulaşan gurbetçiler baba ocağına yol alıyor

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor.

Gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Edirne'deki sınır kapılarında alınan önlemler sayesinde bekleme sürelerinin azalmasından dolayı da mutluluk yaşıyor.

Bayramı Türkiye'de sevdiklerinin yanında geçirmeyi planlayan gurbetçiler, bayramın birinci günü baba ocağına yetişemeseler de ikinci günü sevdikleriyle beraber olmanın heyecanını taşıyor.

Avusturya'dan gelen Rukiye Koca, AA muhabirine, bayramda Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bayramı Aksaray'da yakınlarıyla geçireceklerini anlatan Koca, "Türkiye'de 5 hafta kalacağız. Bayramın birinci gününü yollarda geçiriyoruz, ailemizle birlikte geçirsek daha iyi olacaktı. Normalde 2 gün önce gelecektik. İşlerimiz çıktı gelemedik. İnsan kendi memleketine girdiği zaman daha farklı oluyor, insan daha rahat nefes alıyor." dedi.

Hollanda'dan gelen Taksim Binici ise bayram namazını Kapıkule'de kılmayı planladığını ancak yollardaki yoğunluk nedeniyle yetişemediği belirtti.

Binici, bayramı ailesi ve yakınlarıyla geçirecek olmanın memnuniyetini dile getirerek, "Kurbanımızı ikinci gün keseceğiz, onu hazırladık. Bayram tatilini sevdiklerimizle geçireceğiz." dedi.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Türkiye Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title