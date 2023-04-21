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Bayramın 1'inci günü Cuma namazında camiler doldu taştı

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Bayramın 1'inci günü Cuma namazında camiler doldu taştı Düzce'de Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Cuma namazında camiler doldu taştı.

Bayramın 1'inci günü Cuma namazında camiler doldu taştı

DÜZCE - Düzce'de Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Cuma namazında camiler doldu taştı.

Bu sene Ramazan Bayramı'nın birinci günü Cuma gününe denk gelince, Düzceliler cuma namazı için camilere akın etti. Caminin iç kısmı tıklım tıklım dolunca, vatandaşlar bahçelerde yete serilen hasırların üzerinde saf tuttu. Cuma hutbesinde Ramazan Bayramı'nın birlik beraberliğine değinilirken, Bayramın deprem sebebi ile buruk geçildiğine de vurgu yapıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Güncel

Ramazan Bayramı Düzce Güncel Haberler

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