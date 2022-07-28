Bayramiç'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı. Ezine'den Bayramiç yönüne giden Onur Alp Helvacı yönetimindeki 17 ABR 588 plakalı otomobil, ilçe girişine 1 kilometre uzaklıktaki Çiftliktepe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Helvacı ile Sabri Topçu yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Bayramiç Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılar tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. Güncel AA / Sabahattin Sallama Çanakkale Bayramiç Ezine Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bayramiç'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.