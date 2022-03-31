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Bayramiç'te yangın çıkan evde maddi hasar oluştu

Demirören Haber Ajansı - Fatih Daldal - Güncel
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Bayramiç'te yangın çıkan evde maddi hasar oluştu

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde bir evde çıkan yangında, maddi hasar meydana geldi.

BAYRAMİÇ, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde bir evde çıkan yangında, maddi hasar meydana geldi.

Bayramiç ilçesinin Camicedit Mahallesi'nde Şahin Özkan'a (55) ait evde saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Şahin Özkan'ın 12 yaşındaki kızı Ünzile Özkan'ın evde yalnız başına bulunduğu sırada çıkan yangını fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Ünzile Özkan ise ise evden çıkarak canını kurtardı. Yangın ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evde maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen Ünzile Özkan'a ilk müdahale olay yerindeki ambulansta sağlık ekibi tarafından yapıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Bayramiç'te yangın çıkan evde maddi hasar oluştu

Bayramiç'te yangın çıkan evde maddi hasar oluştu

Bayramiç'te yangın çıkan evde maddi hasar oluştu

Demirören Haber Ajansı / Fatih Daldal - Güncel

Şahin Özkan, Bayramiç, Yangın, Güncel, Haberler

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