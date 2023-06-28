Bayramiç'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar köy yolu üzerinde 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki otomobilde bulunan 8 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar köy yolundaki köprü gişinde meydana geldi. Çırpılar köyüne doğru seyir halinde olan Mesut Erdem yönetimindeki 34 CLM 656 plakalı otomobil, Çırpılar köy imamı Mehmet Aydoğan idaresindeki 59 TN 622 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada 34 CLM 656 plakalı otomobil sürücüsü Mesut Erdem ve araç içinde bulunan Seyfi Özkan, Ramazan Topal ve İlyas Uydaş ile 59 TN 622 plakalı otomobil sürücüsü köy imamı Mehmet Aydoğan, eşi Yaren Aydoğan çocukları Meryem Aydoğan (3), Hatice Aydoğan yaralandı. Yaralılardan Seyfi Özkan, Ramazan Topal, İlyas Uydaş, özel bir araçla Bayramiç Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Diğer yaralılar Mesut Erdem, imam Mehmet Aydoğan eşi Yaren, çocukları Meryem ve Hatice Aydoğan ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada imam Mehmet Aydoğan'ın ailesiyle birlikte memleketi Tekirdağ'a gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.