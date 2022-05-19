Bayramiç'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Haberler

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezi ve Yiğitler köyü başta olmak üzere bazı köylerde ev ve ağıllardan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler C.U. ve S.U'yu gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.