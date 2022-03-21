Bayramiç'te fidanlar toprakla buluşturuldu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Kutluoba köyü Yılanlı mevkisinde Bayramiç Orman İşletme Müdürü Zafer Özbek'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, İl Genel Meclisi Üyesi Sadık Göğüsgeren, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Bayramiç Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve orman personeli katıldı.

Özbek, burada yaptığı konuşmada, bu bölgeye kısa sürede 32 bin kızıl çam ve 2 bin servi fidanı diktiklerini bildirerek, şöyle devam etti:

"Bugün ise 1000 fıstık çamı dikiyoruz. İlçemiz geneline 2022 sezonu boyunca diktiğimiz fidan sayısı 350 bini buldu. Ormanlar bir ülkenin akciğerleri ve en büyük zenginlik kaynağıdır. Bizim için orman, hava gibi su gibi ekmek gibi ihtiyaç duyduğumuz doğal kaynaklardandır. Bu bağlamda üniversite öğlencilerimizin diktiği bu fidanlar yarın onlar gibi birer ağaç olacak."

Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.