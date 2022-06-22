Bayramiç'te çıkan anız yangını kontrol altına alındı Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde mesire yeri yakınında başlayan ve çevredeki tarlalara sıçrayan anız yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde mesire yeri yakınında başlayan ve çevredeki tarlalara sıçrayan anız yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü. İlçeye 1 kilometre mesafede bulunan Kutluoba köyüne bağlı Çandır Mesire Yeri yakınında arpa tarlasında anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki tarlalara sıçradı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine yangın bölgesine 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, dozer, helikopter ve çok sayıda personel gönderildi. Bayramiç Belediyesine bağlı ekiplerin de destek verdiği yoğun müdahale sonucu alevler kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. AA / Sabahattin Sallama - Güncel Çanakkale Bayramiç Güncel Haberler

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