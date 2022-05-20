Bayramiç'te ceviz fidanlığından tarım ekipmanları çalındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayramiç'te ceviz fidanlığından tarım ekipmanları çalındı

AA - Sabahattin Sallama - Güncel
 - Güncelleme:
Bayramiç'te ceviz fidanlığından tarım ekipmanları çalındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, ceviz fidanlığından tarım ekipmanlarını çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, ceviz fidanlığından tarım ekipmanlarını çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Üçyol köyü yolunda bir firmaya ait ceviz fidanlığından toplam değeri yaklaşık 200 bin lira olan dal kıyma, ot biçme ve çapalama makineleri, kültivatör, ilaçlama pompası ve 20 litre benzin çalındı.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, çalınan malzemelerin traktörle götürüldüğünü belirledi.

Çiftlikte yapılan incelemelerin ardından olayın fail ya da faillerinin yakalanması amacıyla jandarma tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

AA / Sabahattin Sallama - Güncel

Çanakkale, Bayramiç, Tarım, Ceviz, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title