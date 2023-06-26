Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun'dan Kurban Bayramı mesajı

Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Kurban Bayramı mesajında, "Bu bayram, ülkemizin huzura ve refaha ulaşması için bir adım olsun. Bu duygularla herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyor, bayramın ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa; sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

Başkan Uygun, Kurban Bayramı dolayısıyla bugün bir kutlama mesajı yayınlayarak bayramın sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini diledi. Uygun'un mesajı şöyle:

"Bayramların birleştirici bir gücü vardır. Küslerin barıştığı; akrabaların, ailelerin ve komşuların bir araya geldiği özel ve anlamlı günlerdir. Sevginin, dostluğun ve paylaşmanın önemini hatırlatan bu özel buluşmalar, yarınlara olan inancımızı artırır. Ülke olarak ekonomik anlamda zor bir süreçten geçiyoruz. Ancak bu dönemi de birlikte aşacağımıza inancım tam! Bu bayram, ülkemizin huzura ve refaha ulaşması için bir adım olsun. Bu duygularla herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyor, bayramın ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa; sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini diliyorum."