Antalya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu deniz altında ve üstünde yaşandı

ANTALYA'da Cumhuriyet'in 102'nci yılı kutlamaları kapsamında deniz altında ve üstünde Türk bayrağı açıldı. Kutlamalar, dev bayrağı dalgalandırarak karada da devam etti.

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü kapsamında Konyaaltı Sahili'nde bir araya gelen Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü (ANTSAK) üyeleri dalış gerçekleştirdi. Dalgıçlar, su altında açtıkları Türk bayrağı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı. Etkinlik öncesinde kulüp üyeleri, Konyaaltı Sahili'nde hazırlandı. Ardından suya giren dalgıçlar, ellerinde Türk bayrağıyla bir süre dalış yaptı. Bayrak açma anları, su altı kameralarıyla görüntülendi. Katılımcılar sudan karaya Türk bayrağı ile çıkarak saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Sahildeki vatandaşların da katılımıyla 10'uncu Yıl Marşı'nı söyleyen dalgıç ekibi, Cumhuriyet'in 102'nci yılını coşkuyla kutladı.

'YAŞASIN CUMHURİYET'

Etkinliğe katılan dalgıçlardan ANTSAK Yönetim Kurulu üyesi Alim Tuğ, "Her milli bayramda olduğu gibi kulüp üyelerimizle beraber bu bayramda da cumhuriyet coşkusunu içimizde taşıyoruz. Bugün 15 dalgıcımız ve diğer kulüp üyelerimizin katılımıyla bayrak açtık. Yaşasın Cumhuriyetimiz" dedi. Kulübün diğer Yönetim Kurulu üyesi Ali İhsan Yılmaz ise 15 suda 15 karada olmak üzere 30 kişilik ekiple bu etkinliği gerçekleştirdiklerini aktardı. Yılmaz, "Cumhuriyet'in 102'nci yılını coşkuyla, denizde dev bayrak açarak kutluyoruz. Geçmişte bu ülkeyi bize armağan eden şehitlerimize ve gazilerimize minnet duygularımızı ifade ederek onları anıyoruz. Bize bugünleri armağan eden başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere gazilerimizi, şehitlerimizi şükranla anıyorum. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" diye konuştu.