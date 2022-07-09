BAYRAMI NAMAZI İÇİN BİNLERCE KİŞİ EYÜPSULTAN CAMİİ'NE AKIN ETTİ

BAYRAM namazı için binlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinde Eyüpsultan Camii'ne akın etti. Namaz öncesinde caminin içi dolarken, içeriye giremeyen yüzlerce vatandaş yanlarında getirdikleri seccadeleriyle avluda bayram namazını kıldı.

Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş Eyüpsultan Camii'ni doldurdu. Eyüpsultan Camii'nde erken saatlerde sabah namazı ile birlikte artan kalabalık, bayram namazı saatinin yaklaşmasıyla birlikte avluya taştı. Caminin içerisinde yer bulamayan vatandaşlar avluyu ve çevresini tamamen doldurdu. Kısa sürede caminin içi dolarken, içeriye giremeyen yüzlerce vatandaş yanlarında getirdikleri seccadeler ile Eyüpsultan Meydanı'nda bayram namazını kıldı.

"GÜZEL BİR BAYRAM GEÇİRMEMİZ DİLEĞİYLE"

Eyüpsultan Camii'ne Kurban Bayram namazı için gelen bir vatandaş, "Manevi atmosfer çok güzel. Her zaman olmuyor, yılda bir iki sefer denk geliyor. Ama bu insanların manevi duygularla daha güçlü olduğunu düşünüyoruz. Ben buraya tek başıma geldim ama içimde asker şehitlerimiz, polis şehitlerimiz manevi olarak peşimde getirdiklerimle geldim. O yüzden hem mutluyum, güzel bir bayram geçirmemiz dileğiyle. Herkesin de bayramını kutluyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel