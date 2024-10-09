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Bayramhacı'nın Turizm Potansiyeline Yönelik Protokol İmzalandı

Bayramhacı'nın Turizm Potansiyeline Yönelik Protokol İmzalandı
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Kocasinan ilçesine bağlı Bayramhacı Mahallesi'nin turizm potansiyelini canlandırmak amacıyla Kocasinan Belediyesi ve ORAN Kalkınma Ajansı arasında bir destek protokolü imzalandı. Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, bölgenin Türkiye'nin yeni turizm merkezi olacağını vurguladı.

Kocasinan ilçesine bağlı Bayramhacı Mahallesi'nin turizm potansiyelini canlandırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi'nde düzenlenen törende, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, Bayramhacı bölgesini kapsayan destek protokolü imzaladı.

Törende konuşan Çolakbayrakdar, Bayramhacı'nın jeotermal kaynakları ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin yeni turizm merkezi olacağını belirtti.

Baraj gölü kıyısında peri bacalarıyla çevrili Bayramhacı'nın termal su kaynaklarını Kayseri ve Türkiye turizmine kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"ORAN Kalkınma Ajansı ile Bayramhacı bölgesi için yapılacak faaliyetlere yönelik destek protokolünü imzalıyoruz. Bayramhacı'nın turizm potansiyelini ortaya çıkararak bölgeyi turizm açısından zenginleştirmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla işbirliği yapacağız. Bu işbirliği neticesinde ortaya çıkacak fizibilite çalışmasının ardından uygulama adımlarını teker teker hayata geçireceğiz. Önceki çalışmalarımız da bu süreçte önemli bir temel oluşturacak."

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şeker de projenin teknik bir fizibilite çalışması olacağına dikkati çekerek, "2024 yılı Turizm Fizibilite Destek Programı kapsamında bu değerli projeyi titizlikle sunduğunuz için tüm ekibe teşekkür ediyorum. İnşallah bu fizibilite çalışması ile Kayseri yeni bir turizm alanına kavuşacak ve turizm bağlantıları güçlenerek yerel kalkınmaya destek sağlayacaktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel

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