Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Kurban Bayramı'nda yurt genelinde kuzey ve iç kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceğini, diğer kesimlerde ise az bulutlu ve açık geçeceğini bildirdi.

Bayramda yurt genelinde hava durumu yer yer farklılık gösterecek

ANKARA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Kurban Bayramı'nda yurt genelinde kuzey ve iç kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceğini, diğer kesimlerde ise az bulutlu ve açık geçeceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Kurban Bayramı'nda ülke genelinde beklenen yağışlar ve sıcaklık durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Bayram süresi boyunca Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini söyleyen Tekin, "Arife gününe baktığımızda Marmara'nın güneydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış geçişleri olacak. Bayramın birinci gününde Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde yağışlar görülecek" dedi.

"Ülkemizin batı kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak"

Tekin, yağışların bayramın diğer günlerinde de süreceğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bayramın ikinci ve üçüncü günü yine kuzey ve iç kesimlerde yağışlar kendini gösterecek. Bayramın dördüncü günü ise Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışlar görülecek. Diğer yerler ise parçalı ve az bulutlu olacak. Bayram tatili süresi boyunca ülkemizin batı kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde ise yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek."

Ankara'nın bayramdaki hava durumuna ilişkin de bilgiler veren Tekin, "Bayram tatili süresince üç büyük kente baktığımızda Başkentte yağış beklemiyoruz. Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Fakat bayramın birinci günü Başkentin kuzey ve batı ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlar kendini gösterecek. Bayram tatili süresi boyunca ise kentte hava sıcaklığı 29-31 derece arasında olacak" ifadelerini kullandı.

"Tatil süresi boyunca İstanbul'da hava sıcaklığı 28-31 derece arasında olacak"

Tekin, arife günü İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yağış görüleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Arife günü İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yağışı göreceğiz. Bayramın birinci günü İstanbul'da yağış ara verecek. Bayramın ikinci günü İstanbul genelinde yağışları göreceğiz. Bayramın üçüncü günü İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yağış olma ihtimali var. Bayramın dördüncü günü İstanbul'da yağış beklemiyoruz. Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Tatil süresi boyunca İstanbul'da hava sıcaklığı, 28-31 derece arasında olacak."

İzmir'de bayramda yağış beklenmediğini, az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağını dile getiren Tekin, hava sıcaklığının bayram süresi boyunca 33 ila 35 derece arasında seyredeceğinin altını çizdi.

"Kahramanmaraş'ta yağış kendini gösterecek"

Tekin, Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği bölgelerde arife günü yağış beklenmediğini bildirerek, şöyle konuştu:

"Parçalı, az bulutlu bir hava hakim olacak. Birinci gün Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta yağış kendini gösterecek. Bayramın ikinci günü Adana ve Osmaniye'de yağış var. Bayramın üçüncü günü Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta yağış görülecek. Bayramın dördüncü günü ise deprem bölgesinde yağış beklemiyoruz. Deprem bölgesinde kuzeyinde, Diyarbakır çevrelerinde hava sıcaklığı 33 ila 35 derece arasında değişirken, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep çevrelerinde yer yer hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaşacak."

Bayramda tatil bölgelerinde yaşanacak hava durumuna ilişkin Tekin, "Ege ve Akdeniz kıyılarında bayram tatili süresi boyunca yağış beklemiyoruz. Az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Ege'de hava sıcaklığı 33 ila 35 derece arasında seyrederken Akdeniz'de 37-38 dereceye kadar çıkacak. Ege Denizi'nde deniz suyu sıcaklığı 24-26 derece arasında olurken Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığı yer yer 28 dereceye kadar çıkacak" dedi.