Başkentte şehitlik ziyaretleri için ulaşım desteği sağlanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda şehit yakınlarının şehitlik ziyaretleri için ulaşım desteği sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkent 153 üzerinden randevu oluşturabilecek şehit yakınlarının, arife günü ve bayram boyunca belediyeye ait araçlarla şehitliklere götürüleceği ve ziyaret sonrası tekrar evlerine bırakılacağı bildirildi.