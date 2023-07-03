Avrupa ile Anadolu arasındaki en önemli karayolu geçişi olan Düzce'de bayram trafiğinde olumsuzluk yaşanmaması için trafik ekipleri yoğun mesai harcadı. Ekiplerin yoğun mesaileri polis kameralarınca görüntülendi. Ayrıca kural ihlali yapan sürücüler de kameralara yansıdı. Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte vatandaşlarda araçları ve otobüslerle hem tatil bölgelerine hem de memleketlerine gitmek için yola çıktı. Avrupa ile Anadolu'yu birbirine bağlayan en önemli karayolu bağlantısına ev sahipliği yapan Düzce'de tatilin başladığı 30 Haziran Cuma günü D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda yoğunluk had safhaya ulaştı. Trafiğin sürekli olması ve olumsuzlukların yaşanmaması içinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai yaptı. Ekiplerin bayram yoğunluğundaki mesaisi ise polis kameralarınca kaydedildi. Ekiplerin mesai görüntülerine ayrıca kural ihlali yapan sürücüler de takıldı. Zaman zaman emniyet şeridini kullanırken ekipleri arkasında görünce şeridine giren sürücülerde polis kamerasına yansıdı. Polis dronu ile çekilen birçok görüntü de ise sürücülerin kural ihlali yaptıkları görüldü. Bayram boyunca yapılan denetimlerde 2 bin 330 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Bayramda kural ihlali yapan sürücüler görüntülendi, 2 bin 330 sürücüye ceza kesildi

DÜZCE - Avrupa ile Anadolu arasındaki en önemli karayolu geçişi olan Düzce'de bayram trafiğinde olumsuzluk yaşanmaması için trafik ekipleri yoğun mesai harcadı. Ekiplerin yoğun mesaileri polis kameralarınca görüntülendi. Ayrıca kural ihlali yapan sürücüler de kameralara yansıdı.

Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte vatandaşlarda araçları ve otobüslerle hem tatil bölgelerine hem de memleketlerine gitmek için yola çıktı. Avrupa ile Anadolu'yu birbirine bağlayan en önemli karayolu bağlantısına ev sahipliği yapan Düzce'de tatilin başladığı 30 Haziran Cuma günü D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda yoğunluk had safhaya ulaştı. Trafiğin sürekli olması ve olumsuzlukların yaşanmaması içinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai yaptı. Ekiplerin bayram yoğunluğundaki mesaisi ise polis kameralarınca kaydedildi. Ekiplerin mesai görüntülerine ayrıca kural ihlali yapan sürücüler de takıldı.

Zaman zaman emniyet şeridini kullanırken ekipleri arkasında görünce şeridine giren sürücülerde polis kamerasına yansıdı. Polis dronu ile çekilen birçok görüntü de ise sürücülerin kural ihlali yaptıkları görüldü.

Bayram boyunca yapılan denetimlerde 2 bin 330 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.