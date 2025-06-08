Bayramda Kalp Krizinden Hayatını Kaybeden Polis Memuru Defnedildi

Bayramda Kalp Krizinden Hayatını Kaybeden Polis Memuru Defnedildi
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Kırşehir'de bayram iznine geldiği evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 52 yaşındaki polis memuru Yusuf Taşpınar, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Kırşehir'de bayram iznine geldiği evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru, toprağa verildi.

Kayseri Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 52 yaşındaki polis memuru Yusuf Taşpınar'ın cenazesi, yakınları tarafından Mucur Devlet Hastanesi morgundan alınarak Merkez Çarşı Camisi'ne getirildi.

Taşpınar'ın ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Taşpınar'ın naaşı, Mucur Hamidiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin, siyasi parti temsilcileri, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Bayram izni için Mucur'a gelen 2 çocuk babası Taşpınar, dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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