Bayramda iki tercih; yazlıkçılar Ege'ye, otelciler Akdeniz'e

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Ramazan Bayramı'nda, 4 bin 400 kilometreyi bulan Ege ve Akdeniz sahillerinin tatilcilerin akınına uğradığı ve iki bölgedeki 800 bin yatak kapasitesinin yüzde 80'in üzerinde doluluk yaşadığını söyledi. Yavuz, bayramda ağırlıklı olarak yazlıkçılar Ege'ye yönelirken, otel içinse Akdeniz'in tercih edildiğini kaydetti.

Bu yıl Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, Ege ve Akdeniz'deki tatil yörelerini tercih etti. 30 Nisan Cumartesi günü başlayan bayram tatiliyle Ege ve Akdeniz'deki otellerde doluluk oranları destinasyon ve otele göre değişmekle birlikte yüzde 80'den başlayıp yüzde 100'ü buluyor.

Türk Hava Yolları'nın devreye girmesi ve ambargoya takılmayan Rus uçaklarının uçuşlarıyla Rusya'dan gelişlerde de hareketliliğin arttığını dile getiren Recep Yavuz, "30 Nisan günü Rusya'dan 38 uçuş ve yaklaşık 8 bin turist geldi. Kısa mesafeli uçakların katkısı ile Soçi- Antalya arasında kurulan köprü, geçiş döneminin bir çözümü olarak önemli bir devamlılığı sağladı. Antalya'ya nisan ayında yurt dışından gelen turist sayısı 700 bine yaklaştı. Alman ve İngilizlerin başı çektiği yurt dışı gelişlerinde, Rusya'nın devreye girmesi ile Antalya'nın eski günlerine kavuşması ümit ediliyor" diye konuştu.