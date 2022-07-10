Bayramda doğayla iç içe çadır ve karavan tatiline yoğun ilgi

DOKUZ günlük Kurban Bayramı tatilinde bütçelerine uygun tatil yapmak isteyenlerin tercihi kamp alanları oldu. Turizm kentleri İzmir ve Antalya'da arife gününden itibaren, çadır ya da karavanlarıyla kamp alanlarına gelmeye başlayan tatilciler orman içinde temiz hava alıp denizin ve tatilin keyfini çıkardı.

Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatil fırsatını değerlendirmek isteyenler, Ege ve Akdeniz'de tatil yörelerine yoğun ilgi gösterdi. 5 yıldızlı tesislerde konaklama ücretini fazla bulan ya da daha düşük bütçeyle uzun süre tatil yapmak isteyenler ise çadır ve karavan kamplarına yöneldi. Pandemi döneminde izole tatili tercih edenlerin de tanıtımına büyük katkı sağladığı kamp turizmi yoğun ilgi gördü. İşletmeler, ağaçlarla çevrili bahçelerde tatilcilerin kurduğu çadırlara elektrik ve su hizmeti de sağlıyor.

Öğretmen çift Erhan ve Özge Kırkkulaç'ın da tatil için tercihleri kamp ve çadır oldu. Karadeniz'den başladıkları tatillerini Çıralı'da sonlandıran çift, lüks turizm tesislerine verecekleri yüksek bütçeyi hem gezip hem de yeni yerler keşfetmeye harcadıklarını söyledi. Erhan Kırkkulaç, "Otellere göre fiyatı da çok fark ediyor. Kendimize burada zaman ayırabiliyoruz. İstediğimiz saatte istediğimizi yiyebiliyoruz. Bir yere bağlı kalmıyoruz" diye konuştu.

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