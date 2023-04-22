Bayramda dışarıya çıkan İstanbullular yoğunluk oluşturdu

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü dışarıya çıkan İstanbulluların, toplu taşıma araçları ve trafikte oluşturduğu yoğunluk akşam saatlerinde de devam ediyor.

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü dışarıya çıkan İstanbulluların, toplu taşıma araçları ve trafikte oluşturduğu yoğunluk akşam saatlerinde de devam ediyor.

Bayram nedeniyle kabir ve ev ziyaretleri yapanlar ile güneşli havayı değerlendirerek kentin tarihi-turistik mekanları ve sahil kesimlerine akın eden İstanbullular, yoğunluğa neden oldu.

Toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğu kentte, metrobüs, metro, vapur, otobüs ve Marmaray duraklarında ve üst geçitlerde insan yoğunluğu gözlemlendi.

Anadolu Yakası'nda trafik, Avrupa'ya geçişlerde ve köprü girişlerinde yoğunlaştı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa yönündeki trafik, TEM Otoyolu'nda Ataşehir'e kadar uzanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa geçişinde araçlar yavaş ilerliyor.

Öte yandan Kadıköy ve Üsküdar'da meydan, sahil şeridi ve toplu taşıma araçlarında yaya yoğunluğu gün boyu devam etti.

Avrupa Yakası'nda ise Kocamustafapaşa mevkisinden Avrasya Tüneli'ne kadar trafik ağır ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde başlayan trafik, Cevizlibağ'a kadar devam ederken, D-100 kara yolu Beylikdüzü-Küçükçekmece arasında her iki yönde de trafik yoğun seyrediyor.

Ayrıca TEM Otoyolu'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlayan trafik yoğunluğu Mahmutbey'e kadar ulaştı.

Sahil yolunda ise Beşiktaş-Ortaköy ve İstinye-Rumeli Hisarı bölgeleri arasında trafik yoğun seyrediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre, saat 19.10 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçüldü.