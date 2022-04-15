BAYRAMDA ÇEŞME'DE YÜZDE YÜZ DOLULUK BEKLENİYOR

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi otel rezervasyonlarında yoğunluk arttı. Bayram tatili için yüzde yüze yakın bir doluluk beklediklerini dile getiren Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Bu bayram pandemiden kurtuluş bayramımız olacak" dedi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde Ramazan Bayramı için otellerdeki rezervasyonların yoğunlaştığını ifade eden ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, bayramda yüzde yüze yakın doluluk beklediklerini söyledi. Pandemi nedeniyle iki yıldır Türkiye genelinde bayram tatili yapılamadığını anlatan Demir, "Pandemi yüzünden bayramlarda eve kapanmak zorunda kalınmıştı. Bayramda tatile gitmeyi tüm halkımız özledi. Bu bayram pandemiden kurtuluş bayramımız olacak. Normalleşmeye tam girdiğimiz bir dönemdeyiz. Bayrama ümitle bakıyoruz. Rezervasyonlarımız ramazan ayının başında durgundu ama bu hafta yoğunlaşmaya başladı. Önümüzdeki hafta daha iyi olacağını bekliyoruz. Bayramda Çeşme'nin klasik yoğunluğunu yaşayacağız. Yüzbinleri Çeşme'ye bekleyeceğiz. Geçtiğimiz bayramlarda ve özellikle ot festivalinde ciddi bir destek aldık. Biz bu bayramda güzel olacağını düşünüyoruz" dedi.

'ARAP YARIMADASI YOĞUN BİR İLGİ GÖSTERİYOR'

Bazı Avrupa ülkeleri ile birlikte Arap Yarımadası'ndan talep aldıklarını anlatan Demir, Ramazan Bayramı'nda özellikle gurbetçilerin ilgisini beklediklerini kaydetti. Tatil süresinin uzatılmasıyla yoğunluğun daha da artacağını dile getiren Demir, "Avrupa ülkeleri Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı. Ülkemizi tatilde gidilebilir ülke olarak kabul etti. Bayramda gurbetçilerimizi bekliyoruz. 5 gün tatil süresi belki daha da uzatılabilir. Yetkililer karar verecek. Arap Yarımadası yoğun bir ilgi gösteriyor. Şu anda İran'dan, Türki devletlerden ve Avrupa'dan yüksek beklentimiz var. Türkiye'nin kapısının açık olduğu tüm ülkeler gelmeye başladı. Pandemide bile geldiler. Öncelikle kendi halkımızın güzel bir bayram geçirmesini diliyorum. Tatil beldelerinde yoğunluk olacak. Dış turizmle destekleyip belki de yüzde yüz bir bayram doluluğu yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

2022'DE REKOR BEKLENTİSİ

Pandemi döneminde de turizmin durma noktasına gelmediğini belirten Demir sözlerini şöyle sürdürdü: "Otellerimiz pandemi süresince hep açıktı. Yalnızca tam kapanma olduğunda sıkıntı yaşadık. Bakanlık çok çalıştı ve Türkiye turizmi çok iyi yönetildi. Açık olan kapılarımızdan turist aldık. Bu yıl daha mutlu olacağız. 2019 turizmde bizim yıldız yılımızdı. 2019'da 30 milyar doların üzerinde ciromuz vardı. 15 milyon civarında turist vardı. Bu rakamları yakalama hedefindeyiz. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşı ümitlerimizi kırsa da yarının ne olacağı belli değil. Bu savaşın da hızla bitip normalleşmeye geçileceğini umuyoruz. 2019'daki rekoru 2022'de tekrar kırmak istiyoruz."