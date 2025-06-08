Bayramda Barış Temalı Kısa Film Yayınlandı

Bayramda Barış Temalı Kısa Film Yayınlandı
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Hasankeyf Kaymakamlığı, Kurban Bayramı'nda kırgınlıkların sona erdiği ve sevgi ile muhabbetin yeniden filizlendiği mesajını vermek amacıyla 'Tebessümle başlayan barışın adı: Bayram' adlı kısa filmi hazırladı. Filmde, küs olan iki kardeşin geçmişle yüzleşip barışmalarını anlatıyor.

Hasankeyf Kaymakamlığı tarafından "Tebessümle başlayan barışın adı: Bayram" adlı kısa film hazırlandı.

Kaymakamlık, Kurban Bayramı'nda kırgınlıkların sona erdiği, sevgi ve muhabbetin yeniden filizlendiğini vurgulamak amacıyla İncirli köyünde yönetmenliğini Sezer Sait Can'ın yaptığı kısa film çektirildi.

İncirli köyün muhtarı Şükrü Toy ve kardeşi Oğuz Toy'un başrolünde oynadığı "Tebessümle başlayan barışın adı: Bayram" adlı filmde, uzun süredir küs olan iki kardeşin kurbanlık hayvan pazarında karşılaşmaları, geçmişe dair yaşadıkları duygusal yüzleşme ve barışmaları anlatılıyor.

Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından paylaş film 2 dakika 29 saniye sürüyor.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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