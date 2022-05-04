BAYRAM ZİYARETİNE GİDERKEN KUÇURUMA YUVARLANAN KAMYONETTEKİ 1 ÇOCUK ÖLDÜ, 5 YARALI

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bayram ziyaretine giden ailenin bulunduğu kamyonet 170 metre uçuruma yuvarlandı. Kamyonetten savrulan Evra Çağlayan (8) ölürken, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Gazipaşa'ya 25 kilometre uzaklıktaki Kızıl Güney mahallesinde meydana geldi. Evlerinden ilçe merkezindeki akrabalarına bayram ziyareti için ayrılan Mehmet Aşkar'ın (47) kullandığı 07 AOA 982 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak, 170 metre uçuruma yuvarlandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yuvarlanmaması için halatla bağlanan kamyonetten savrulduğu görülen Erva Çağlayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücü Mehmet Aşkar ve eşi Hanife Aşkar (49), kızı Ayşe Aşkar (17), kardeşi Yasemin Çağlayan (38), yeğeni Zeynep Aşkar (5) yaralandı.

Olay yerindeki ekiplerin sedyeyle kayalıklardan yola çıkardığı yaralılar Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Zeynep Aşkar, daha sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Erva Çağlayan'ın cenazesi ise morga götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel