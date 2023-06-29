Bayram Ziyareti İçin Gittikleri Şehirde Valizler Karıştı, Altınları Teslim Edildi

DİYARBAKIR'dan bayram ziyareti için otobüsle Mardin'e giden ailenin, içinde kızları Maroteaux–Lamy (MPS Tip 6) hastası Medine Sayan'ın (15) tedavisi için çoğu borç alınan yaklaşık 500 bin TL'lik altının olduğu valizi yanlışlıkla alan 2 yolcu, valizlerin karıştığını fark edip polise teslim etti. Sayan ailesinin valizi, polis ekipleri tarafından tutanak karşılığında ailenin yakınlarına verildi. Medine Sayan, "Ben bayramda çifte bayram yaşadım, çok mutlu oldum. Bayramım daha da güzelleşti. Herkese teşekkür ederim" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Maroteaux- Lamy (MPS Tip 6) hastası, 104 santimetre boyundaki Medine Sayan'ın ailesi, bayram ziyareti için Mardin'in Kızıltepe ilçesine gitti. Aile, Medine'nin İstanbul'da göreceği tedavi için, çoğu borç alınan, yaklaşık 500 bin TL'lik altını da yanlarına alıp valize koydu. Aile, Kızıltepe otogarında aldıkları valizi eve gidip açtıklarında içindeki eşyaların kendilerinin olmadığını gördü. Otogara giden aile başka kırmızı valizli 2 yolcunun Mardin'de indiğini öğrendi. Bu kez Mardin'e giden aile güvenlik kameralarından sonuç alamayınca, Diyarbakır'a dönerek otogardaki güvenlik kameralarına baktı. Aile, görüntülerden, bindikleri otobüse kırmızı valizli 2 yolcunun bindiğini gördü. Valizlerin karıştığını anlayan aile, tekrar Mardin'e gidip güvenlik kamerası görüntülerini polise vererek, valizlerini alan yolcuların bulunması için şikayetçi oldu.

Tedavi parası bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Medine Sayan ise "Birkaç gün önce tedavi param kaybolmuştu. Polis ağabeylerim bunu araştırdı ve televizyonda yayınlandıktan sonra alan kişi altınlarımızı geri getirdi. Ben bayramda çifte bayram yaptım, çok mutlu oldum. Bayramın daha güzelleşti. Herkese teşekkür ederim. Altınları getiren abiye de çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" diye konuştu.