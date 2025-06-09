Bayram Ziyareti Dönüşünde Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

KAZADA ÖLEN ÇİFT, BAYRAM ZİYARETİNDEN DÖNÜYORMUŞ

İzmir'in Menderes ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitiren 5 kişiden Özkan Nazlı ile eşi Suna Nazlı'nın cenazeleri, Bornova'daki Hüseyin İsabey Camisi'ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası çiftin cenazeleri, Kemalpaşa'daki Yeni Ansızca Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi. Çiftin, Bornova ilçesindeki akrabalarına yaptığı bayram ziyaretinin ardından Menderes'teki evlerine dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi. Galericilik yapan ve aynı zamanda tarım ürünleri alım satım işiyle ilgilendikleri öğrenilen Nazlı çiftinin aynı kazada yaralanan kızları Zeynep Nazlı (20) ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazadaki diğer yaralı Eda Doğa Doyuran'ın (20) ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Zeynep ile Eda'nın çocukluk arkadaşı olduğu öğrendi.

3 KARDEŞ İŞ ÇIKIŞI EVE DÖNÜYORMUŞ

Kazada ölen Sultan Baran, ablaları Emine Baran ve Fatma Baran'ın cenazeleri ise memleketleri Mardin'e gönderildi. Üç kardeşin Mardin'in Artuklu ilçesi Dara köyünde toprağa verileceği bildirildi. Kazanın, kısa süre önce askerden geldiği öğrenilen Sultan Baran'ın 2 ablasıyla birlikte çalıştığı, Menderes'teki bir midye işletmesinden Konak ilçesindeki evlerine dönerken kazanın yaşandığı belirtildi.

Kadir ÖZEN / İZMİR,